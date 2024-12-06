В районе Уралхиммаша из горящего цеха эвакуировали 120 человек

В Екатеринбурге днем 6 декабря произошел пожар в районе Уралшиммаша. Диспетчеру поступило сообщение о возгорании в цеху на промышленной площадке, расположенной недалеко от Хибиногорского переулка.
— Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горела кровля цеха на промплощадке. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
На место ЧП прибыли 50 пожарных на 13 единицах спецтехники. К этому моменту с места происшествия эвакуировались 12з человек. Пожар удалось локализовать и ликвидировать в течение часа. Сотрудники МЧС, завершив все необходимые работы, вернулись в свои подразделения.