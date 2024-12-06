В районе Уралхиммаша из горящего цеха эвакуировали 120 человек

На место ЧП прибыли 50 пожарных на 13 единицах спецтехники. К этому моменту с места происшествия эвакуировались 12з человек. Пожар удалось локализовать и ликвидировать в течение часа. Сотрудники МЧС, завершив все необходимые работы, вернулись в свои подразделения.