В центре Уфы без воды остались 10 жилых домов и детсад

Речь идет о домах 78, 80, 80/1, 82 и 84 на Революционной улице, домах 137, 139/1 и 141 на улице Достоевского и 71 и 82 на Айской улице, а также о детсаде № 278.
Срок завершения ремонтных работ не уточняется.
В Уфе из-за ликвидации утечки без холодной и горячей воды остались несколько жилых домов и детсад, сообщила пресс-служба ГУП «Уфаводоканал».
Речь идет о домах 78, 80, 80/1, 82 и 84 на Революционной улице, домах 137, 139/1 и 141 на улице Достоевского и 71 и 82 на Айской улице, а также о детсаде № 278.
Срок завершения ремонтных работ не уточняется.