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В центре Уфы без воды остались 10 жилых домов и детсад

В Уфе из-за ликвидации утечки без холодной и горячей воды остались несколько жилых домов и детсад, сообщила пресс-служба ГУП «Уфаводоканал».

Источник: Reuters

Речь идет о домах 78, 80, 80/1, 82 и 84 на Революционной улице, домах 137, 139/1 и 141 на улице Достоевского и 71 и 82 на Айской улице, а также о детсаде № 278.

Срок завершения ремонтных работ не уточняется.

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