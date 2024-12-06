Волгоградца подозревают в жестокой расправе над братом

На следующий день был задержан подозреваемый — родной брат убитого. В ходе допроса он признался, что 28 ноября во время распития спиртных напитков между ним и родственником произошел конфликт. В какой-то момент он ударил брата молотком по голове, а осознав, что убил его, решил расчленить тело и избавиться от останков, выбросив их на пустырь.