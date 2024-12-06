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Волгоградца подозревают в жестокой расправе над братом

Останки потерпевшего были найдены на пустыре.

Как сообщает Следственное управление СКР по Волгоградской области, днем 5 декабря 2024 года на пустыре ул. Героев Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда прохожие обнаружили останки мужчины в виде отчлененных частей тела.

Специалисты пришли к выводу, что смерть произошла в результате преступления и наступила примерно неделю назад. В связи с этим территориальное подразделение регионального управления СКР сразу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Для оказания помощи в раскрытии преступления на место происшествия были направлены следователи-криминалисты областного управления ведомства.

Благодаря слаженным действиям сотрудников регуправления Следственного комитета России, а также оперативных служб регионального главка МВД в течение нескольких часов удалось не только установить личность погибшего, но и выявить причастное к его смерти лицо.

На следующий день был задержан подозреваемый — родной брат убитого. В ходе допроса он признался, что 28 ноября во время распития спиртных напитков между ним и родственником произошел конфликт. В какой-то момент он ударил брата молотком по голове, а осознав, что убил его, решил расчленить тело и избавиться от останков, выбросив их на пустырь.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.