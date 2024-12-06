В Москве задержана нападавшая на перевозчиков денег банда: подробности о деле

Все роли в преступной группировке распределялись на этапе подготовки к очередному нападению. В полиции сообщают, что банда совершила минимум три нападения на перевозчиков денег. В настоящее время все шестеро задержанных помещены в следственный изолятор. Им грозят реальные сроки лишения свободы по возбужденному в соответствии со статьями 162 и 209 УК РФ (разбой и бандитизм).