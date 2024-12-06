В Москве задержана нападавшая на перевозчиков денег банда: подробности о деле

В российской столице сотрудники полиции задержали шесть подозреваемых в разбойных нападениях граждан. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным правоохранительных органов, преступная группировка занималась нападениями на лиц, перевозивших деньги. Она действовала с 2021 по 2023 годы. В состав банды входили пять граждан иностранных государств и один гражданин Российской Федерации.
При нападениях они использовали огнестрельное оружие и топоры. Всего подозреваемым, по версии следствия, удалось ограбить перевозчиков денег на сумму в 44 млн рублей. Информацию о перевозке денег члены банды собирали заранее. Они изучали маршруты объектов, продумывали план действий, в том числе и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Все роли в преступной группировке распределялись на этапе подготовки к очередному нападению. В полиции сообщают, что банда совершила минимум три нападения на перевозчиков денег. В настоящее время все шестеро задержанных помещены в следственный изолятор. Им грозят реальные сроки лишения свободы по возбужденному в соответствии со статьями 162 и 209 УК РФ (разбой и бандитизм).
До этого стало известно, что из исправительной колонии выходит на свободу убийца, в 90-е годы приговоренный к высшей мере наказания, но сумевший избежать смертной казни после введения на нее моратория.