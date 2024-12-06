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В Иркутске арестован обвиняемый в мошенничестве руководитель стройкомпании

Сотрудниками СУ СКР по Иркутской области на основании материалов регионального ГУ МВД России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации и инженера строительного контроля. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как сообщает пресс-служба регионального СКР, гендиректор стройкомпании заключен под стражу решением Кировского районного суда Иркутска.

Источник: Reuters

По информации ведомства, в 2022 году предприятие-подрядчик выполняло муниципальный контракт стоимостью 100 млн руб. по ремонту дороги в поселке Балаганск, райцентре одноименного района в Приангарье. В ходе работ инертные материалы, предусмотренные контрактом, «были заменены на всей площади дорожного полотна на глинистый грунт, песчано-гравийную смесь и асфальтогранулят». Таким образом компания «уменьшила свои затраты на покупку, транспортировку и отсыпку инертных материалов». Заказчику были предоставлены акты выполненных работ с недостоверными сведениями. Оцениваемый бюджету ущерб составил свыше 30 млн руб.

Источник «Ъ» уточняет, что речь идет о компании ООО СПБ «Союзстрой», арестован его руководитель Ваган Саргсян. Следствие также намерено провести проверку в отношении сотрудников администрации поселка Балаганск.