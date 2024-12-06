В Иркутске арестован обвиняемый в мошенничестве руководитель стройкомпании

По информации ведомства, в 2022 году предприятие-подрядчик выполняло муниципальный контракт стоимостью 100 млн руб. по ремонту дороги в поселке Балаганск, райцентре одноименного района в Приангарье. В ходе работ инертные материалы, предусмотренные контрактом, «были заменены на всей площади дорожного полотна на глинистый грунт, песчано-гравийную смесь и асфальтогранулят». Таким образом компания «уменьшила свои затраты на покупку, транспортировку и отсыпку инертных материалов». Заказчику были предоставлены акты выполненных работ с недостоверными сведениями. Оцениваемый бюджету ущерб составил свыше 30 млн руб.