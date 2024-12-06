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Три сотни детей эвакуировали из уфимского лицея № 21

В Уфе эвакуировали более 300 детей из лицея № 21.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 декабря, в Уфе прошла эвакуация учебного учреждения. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в расположенном на улице Худайбердина лицее № 21. Задымилась дощатая фанера (образец) для проведения обработки лазерным станком. Известно, что материал не загорелся.

Из образовательного учреждения эвакуировали более 300 детей. К счастью, никто не пострадал.

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