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МВД проверит сообщение о попытке похищения ребенка под Новосибирском

Ему помог подросток.

Источник: Комсомольская правда

Полиция проверит информацию о попытке похищения ребенка. Ранее в социальной сети стало распространяться сообщение об инциденте. По словам автора, все произошло вечером 5 декабря в центре Мочище. Неизвестные пытались затащить 11-летнего ребенка в машину. Тот кричал, что не знает этих людей. На помощь пришел 17-летний юноша.

— Информация в полицию ранее не поступала. На данный момент сообщение зарегистрировано, организовано проведение проверки, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.