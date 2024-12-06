МВД проверит сообщение о попытке похищения ребенка под Новосибирском

Полиция проверит информацию о попытке похищения ребенка. Ранее в социальной сети стало распространяться сообщение об инциденте. По словам автора, все произошло вечером 5 декабря в центре Мочище. Неизвестные пытались затащить 11-летнего ребенка в машину. Тот кричал, что не знает этих людей. На помощь пришел 17-летний юноша.