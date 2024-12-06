Отключения света в Молдове — это опасно: Оставленная без присмотра свеча привела к пожару и гибели мужчины

На место происшествия прибыли две пожарные бригады, которые смогли потушить огонь к 23:01. Во время ликвидации пожара сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) обнаружили частично обгоревшее тело владельца дома — 87-летнего мужчины.
Огонь уничтожил имущество в двух комнатах. По предварительным данным, пожар, скорее всего, начался из-за оставленной без присмотра свечи или лампады. Основной причиной трагедии считается неосторожное обращение с открытым огнем. Точные обстоятельства происшествия еще выясняются.
ГИЧС вновь напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности и настоятельно рекомендует проявлять максимальную осторожность при использовании свечей и лампад. Их следует устанавливать вдали от горючих материалов и обязательно тушить на ночь.
Также подчеркивается необходимость повышенного внимания к пожилым людям, которые наиболее уязвимы в подобных ситуациях. За ними следует ухаживать и помогать справляться с бытовыми делами, связанными с использованием огня.
Согласно данным ГИЧС, с начала 2024 года в Республике Молдова зарегистрировано 1513 пожаров, в результате которых погибли 90 человек, включая троих детей.