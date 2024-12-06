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Женщина до смерти избила мужа в Петербурге

На допросе женщина заявила, что он сам упал, и её отпустили.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно SHOT, 64-летнего Анатолия с улицы Рихарда Зорге госпитализировали на скорой с жалобами на сильнейшие боли в голове. В больнице ему диагностировали ушибленную рану затылка. Анатолий во всём обвинил винил супругу Женю: он заявил медикам, что жена избила его во время ссоры. На следующее утро муж скончался. Он не дожил до своего 65-летнего юбилея пять дней.

Пока устанавливают точную причину смерти, на допрос вызвали 62-летнюю Женю. Она заявила, что муж упал дома сам и она его вообще не трогала. После этого женщину отпустили. Проводится проверка.

Супруги родом из Волгоградской области, Евгения работала консьержкой.