Женщина до смерти избила мужа в Петербурге

Как стало известно SHOT, 64-летнего Анатолия с улицы Рихарда Зорге госпитализировали на скорой с жалобами на сильнейшие боли в голове. В больнице ему диагностировали ушибленную рану затылка. Анатолий во всём обвинил винил супругу Женю: он заявил медикам, что жена избила его во время ссоры. На следующее утро муж скончался. Он не дожил до своего 65-летнего юбилея пять дней.
Пока устанавливают точную причину смерти, на допрос вызвали 62-летнюю Женю. Она заявила, что муж упал дома сам и она его вообще не трогала. После этого женщину отпустили. Проводится проверка.
Супруги родом из Волгоградской области, Евгения работала консьержкой.