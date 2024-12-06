«Когда упал, было очень больно — не мог дышать и говорить»: в Уфе 12-летний мальчик попал в больницу с переломом позвоночника после игры в «Мафию»

Еще совсем недавно «КП-Уфа» писала о школьнице, которая оказалась в больнице с сотрясением мозга после прохождения хоррор-квеста, где детей били, толкали и запугивали электрошокером, как стало известно о новом случае — на этот раз во время игры в «Мафию». В больнице оказался 12-летний Денис (имя несовершеннолетнего изменено — Ред.) из Уфы — мальчик получил компрессионный перелом позвоночника и теперь прикован к кровати. Сами организаторы игры утверждают, что их вины в этом точно нет, ведь якобы были соблюдены все техники безопасности, а травма мальчика может быть случайным совпадением. Подробности этой истории выясняла «Комсомолка».
«ЭТО МАФИЯ, НО С ПАДАЮЩИМИ СТУЛЬЯМИ».
«Дом Мафии» открылся в Уфе совсем недавно, а новая интерпретация знаменитой ролевой игры действует всего около месяца. Как рассказывают сами организаторы, это все та же мафия, но с элементами «адреналиновой истории». Участники делятся на команды — мирные жители и бандиты, и задача мирных вычислить, кто есть кто. Путем голосования определяют выбывших, а те — проваливаются под пол.
— Это мафия, но с падающими стульями. Когда человек выбывает, он просто проваливается сквозь землю. Куда — никому неизвестно, — рассказывали организаторы на церемонии открытия «Дома мафии».
На самом деле выбывший участник проваливается под кресло, где постелены обычные маты. То есть, по логике организаторов, участник получит максимум эффекта неожиданности, но никак не травму. При этом возрастных ограничений в игре не было.
Зал для игры в «Мафию» выглядит так. Участники сложили руки на груди, предвкушая возможное падение. Кадр видео: соцсети.
Отзывы участников тоже в большинстве своем восторженные:
— Уникальное пространство в нашем городе! Эмоции на пределе, я полюбила играть в мафию!
— Тот еще адреналин и азарт! Спасибо организаторам.
— Очень крутое пространство, я и моя тревожность просто в восторге!
«БЫЛО ОЧЕНЬ БОЛЬНО, НЕ МОГ ДЫШАТЬ И ГОВОРИТЬ».
В тот злополучный день 12-летний Денис вместе с друзьями пришел отмечать день рождения одноклассницы. Ребята решили, что просто пить чай с тортом скучно, а вот отметить праздник во время игры в мафию, особенно в таком экстремальном формате — отличная идея. Как рассказывает сам Денис в разговоре с журналистами, во время прохождения игры выбыл одним из первых, но что-то пошло не так. Неожиданно в спине возникла сильная боль в спине, потемнело в глазах…
— Я не особо ожидал, что упаду. Когда упал, было очень больно, какое-то время не мог дышать и говорить. Но я не заплакал, так как рядом были друзья. Потом я ушел на диван и лежал там, — рассказывает школьник в беседе с ГТРК «Башкортостан».
О посещении школы мальчик теперь может забыть. Фото: ГТРК «Башкортостан».
Уже дома Денис пожаловался на боль в спине родителям, но те решили, что это просто ушиб. Однако с каждым днем боль усиливалась, тогда мама отвела сына в больницу. Во время прохождения МРТ выявился компрессионный перелом позвоночника, и Дениса госпитализировали в отделение травматологии. Сейчас он вынужден несколько часов в день носить специальный тренажер, который вытягивает поврежденные структуры позвоночника, а все остальное время — носит специальный корсет. О спорте, подвижных играх и посещении школы пока пришлось забыть.
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
Сразу после того, как мальчик попал в больницу, мама Дениса обратилась с заявлением в полицию с просьбой проверить заведение. Женщина уверена, что там не соблюдаются все необходимые меры безопасности, а значит, получить травму может каждый. В свою очередь инцидентом уже заинтересовались следователи, которые после проверки возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей».
— В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и дачи правовой оценки действиям работников и владельцев развлекательного заведения, — пояснили в пресс-службе регионального СК.
СК проводит проверку по факту инцидента. Фото: СК РБ.
«У НАС ОДНОЗНАЧНО БЕЗОПАСНО».
Сами организаторы «Дома мафии» убеждены, что их вины в случившемся нет. Мол, ребенок получил, вероятно, травму в другом месте, а во время падения она просто обострилась. В беседе с «КП-Уфа» организатор игры Элона Квавадзе утверждает, что все участники оставались довольными.
— У нас однозначно безопасно. На полу лежат толстые-претолстые маты. Через нас уже прошло более 600 участников, и очень многие могут подтвердить, рассказать, что ничего во время игры им не угрожало. Очень много положительных отзывов. До этого случая вообще ажиотаж был — по 3−4 игры в день мы проводили. Не понимаю, как вообще ребенок мог получить травму: очень короткое падение, маленькое расстояние… — недоумевает организатор.
По словам администрации «Дома мафии», на время, пока проводится доследственная проверка, заведение закрыто. Однако они надеются, что все же следователи во всем разберутся, и тогда игры снова будут проводиться. Правда, участников ждут уже новые правила.
— Мы вынуждены закрыть пространство по техническим причинам. Произвести реконструкцию и изменить правила. Отныне нашу игру будут посещать исключительно совершеннолетние и с подписью. Мы и вас понимаем, у нас весь декабрь в корпоративах. Со всеми сейчас выходим на связь, — говорится в заявлении «Дома мафии» в соцсетях.
Что касается пострадавшего школьника, то Элона заверила, что они постоянно на связи с его родителями, и сейчас ребенок уже идет на поправку.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Ранее в Уфе произошел неприятный инцидент, связанный с хоррор-квестом «Судная ночь». По словам мамы 12-летней девочки, ее дочь получила там травмы. Шестеро девочек в возрасте от 10 до 12 лет 16 ноября пришли в квест-комнату, чтобы отпраздновать день рождения одной из них.
Актер квеста перегнул палку: он якобы использовал электрошокер, грубо обращался с девочками, таскал за волосы и ударил головой о стену. В результате этого инцидента одна из девочек получила сотрясение мозга и ушиб носа. После происшествия ребенок попал в больницу. Ее мать, узнав о случившемся, немедленно обратилась с заявлением в полицию.
Организаторы квеста «Судная ночь» отрицают все обвинения. Они утверждают, что девочки покинули помещение в хорошем настроении и остались довольны впечатлениями от игры.
Похожий случай с травмированием игроков также произошел летом в Стерлитамаке 31 августа. Трое молодых людей выпали из окна на втором этаже во время прохождения квест-комнаты. Компания студентов решила провести время на хоррор-квесте. По словам друзей пострадавших, один из актеров квеста использовал электрошокер, чтобы «вжиться» в свою роль, прижав ребят к окну. Под давлением их веса рама не выдержала и треснула, что привело к падению.
Трое парней получили серьезные травмы: ушибы, переломы и сотрясение мозга. Скорая помощь немедленно доставила их в больницу, где они были помещены под наблюдение врачей. Среди пострадавших ребят оказался несовершеннолетний.