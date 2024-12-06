«Когда упал, было очень больно — не мог дышать и говорить»: в Уфе 12-летний мальчик попал в больницу с переломом позвоночника после игры в «Мафию»

Еще совсем недавно «КП-Уфа» писала о школьнице, которая оказалась в больнице с сотрясением мозга после прохождения хоррор-квеста, где детей били, толкали и запугивали электрошокером, как стало известно о новом случае — на этот раз во время игры в «Мафию». В больнице оказался 12-летний Денис (имя несовершеннолетнего изменено — Ред.) из Уфы — мальчик получил компрессионный перелом позвоночника и теперь прикован к кровати. Сами организаторы игры утверждают, что их вины в этом точно нет, ведь якобы были соблюдены все техники безопасности, а травма мальчика может быть случайным совпадением. Подробности этой истории выясняла «Комсомолка».