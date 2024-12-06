В Актюбинской области наказали виновных в убийстве восьмиклассника в школе-интернате

Суд признал подсудимого К. виновным в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Подсудимый Ж. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Суд установил, что 11 апреля 2024 года К. учащийся второго курса специализированной школы-интернат-колледжа в олимпийского резерва имени Есет батыра решил провести собрание учеников 8 класса, занимающихся вольной борьбой, в связи с ухудшением их дисциплины и спортивных достижений.
Кроме того, К. указал ученикам 9го класса Х. и У. на слабое нанесение ударов и потребовал, повторно и посильнее бить, после которого последние повторно нанесли удары. Далее, Ж. подойдя к А. ладонями обоих рук с достаточной силой нанес ему удары в область лица, и, не останавливаясь на достигнутом, взяв обеими руками за плечи А. с достаточной силой нанес удар своим коленом правой ноги в область груди последнего. Вследствие чего, А. потеряв сознание, упал спиной и скончался.
«Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, экспертизами, протоколами осмотра и видеозаписями», — отметили в суде.
При вынесении приговора суд учел несовершеннолетний возраст Ж., отсутствие судимости у обоих подсудимых, а также нормы уголовного законодательства, ограничивающие срок лишения свободы для несовершеннолетних.
Гражданский иск потерпевших удовлетворен частично. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.