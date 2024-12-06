В Актюбинской области наказали виновных в убийстве восьмиклассника в школе-интернате

Суд признал подсудимого К. виновным в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Подсудимый Ж. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

В тот день после вечерней тренировки, сообщив ученикам 8-класса о необходимости собраться в отдельной комнате, он поручил их сбор Ж. и другим ученикам 9−10 классов. В свою очередь Ж., выразив единство умысла с К. участвовал в сборе в отдельную комнату учеников 8-х классов. Далее К. придя в указанную комнату, построив учеников 8-х классов, оказывал на них моральное и физическое давление, а также несмотря на отсутствие у него полномочий на проведение собрания, указав на снижение дисциплины и спортивных достижений, поручил Ж. и другим ученикам 9 и 10-классов избить учеников 8-х классов.