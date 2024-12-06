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В Ростовской области частный дом вспыхнул из-за неисправной печи

В Ростовской области потушили четырехквартирный дом, выгорело 80 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Первомайском Ростовской области потушили вспыхнувший четырехквартирный дом. Выгорело 80 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, пожар тушили вчера, 5 декабря, на улице Волгоградской. Шестеро жильцов дома вовремя почувствовали дым и вышли на улицу до прибытия пожарных.

От МЧС на месте работали 12 человек, использовалось три автоцистерны. Предположительная причина возгорания — неисправность печного отопления.

Напомним, ранее за одно утро в двух пожарах погибли пять человек. Спасатели напоминают: нужно следить за состоянием домашних печей, а также вовремя прочищать дымоходы.