В Ростовской области частный дом вспыхнул из-за неисправной печи

В поселке Первомайском Ростовской области потушили вспыхнувший четырехквартирный дом. Выгорело 80 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, пожар тушили вчера, 5 декабря, на улице Волгоградской. Шестеро жильцов дома вовремя почувствовали дым и вышли на улицу до прибытия пожарных.
От МЧС на месте работали 12 человек, использовалось три автоцистерны. Предположительная причина возгорания — неисправность печного отопления.
Напомним, ранее за одно утро в двух пожарах погибли пять человек. Спасатели напоминают: нужно следить за состоянием домашних печей, а также вовремя прочищать дымоходы.