Издевались над матросами: подробности приговора работникам дальневосточной рыболовецкой компании

В итоге в отношении подсудимых возбудили уголовные дела за истязание рыбаков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд признал их виновными. Подсудимый Наумов получил 4 года и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима, его коллеге Хайридинову дали 4 года и 4 месяца в колонии строгого режима. Еще двое сотрудников, Кривоножко и Корольков, приговорены к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима каждый. Меньше всех получил Якубенко — 3 года 4 месяца в исправительной колонии общего режима.