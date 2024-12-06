Издевались над матросами: подробности приговора работникам дальневосточной рыболовецкой компании

Во Владивостоке вынесли приговор по резонансному уголовному делу об издевательствах над членами экипажей рыболовецких судов. Пятерых мужчин Ленинский районный суд приговорил к реальным срокам лишения свободы, сообщает News.info.
Сотрудники рыбодобывающей компании «Бринер» с 2017 года на протяжении четырех лет издевались над матросами нескольких рыболовецких судов, в том числе плавзаводов «Святой Владимир», «Багратион», рефрижератора «Рустика». Членов экипажей истязали во время добычи рыбы в Беринговом море.
Подсудимые выполняли на судах функции охранников. Рыбаков они били для того, чтобы ускорить выполнение производственных функций во время ловли и обработки продукции. В 2022 году истязателей задержали.
В итоге в отношении подсудимых возбудили уголовные дела за истязание рыбаков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд признал их виновными. Подсудимый Наумов получил 4 года и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима, его коллеге Хайридинову дали 4 года и 4 месяца в колонии строгого режима. Еще двое сотрудников, Кривоножко и Корольков, приговорены к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима каждый. Меньше всех получил Якубенко — 3 года 4 месяца в исправительной колонии общего режима.