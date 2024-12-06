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В Воронеже экс-вице-мэра приговорили к 10 годам колонии

Также вынесли приговор его заместителю.

Источник: АиФ Воронеж

Бывший вице-мэр Воронежа Бавыкин и его заместитель Васькова осуждены за мошенничество, рассказали в суде.

Бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин приговорен к десяти годам колонии общего режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей, а также к компенсации мэрии в размере 402 тысяч рублей и лишению права занимать определенные должности в течение 3 лет.

Его заместитель Светлана Васькова получила пять лет колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей.

Оба осуждены за девять эпизодов мошенничества (семь по ч. 3 и два по ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанных с махинациями на выборах в августе 2020 года. Бавыкин и Васькова предлагали кандидатам помощь в победе на выборах за вознаграждение от 250 тысяч до 1,2 милииона рублей, получив в общей сложности 6,5 миллиона рублей.

Преступление было раскрыто ФСБ и СК в феврале 2021 года. Бавыкин свою вину не признает. Приговор вынесен 5 декабря.