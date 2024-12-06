В Воронеже экс-вице-мэра приговорили к 10 годам колонии

Бывший вице-мэр Воронежа Бавыкин и его заместитель Васькова осуждены за мошенничество, рассказали в суде.
Бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин приговорен к десяти годам колонии общего режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей, а также к компенсации мэрии в размере 402 тысяч рублей и лишению права занимать определенные должности в течение 3 лет.
Его заместитель Светлана Васькова получила пять лет колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей.
Оба осуждены за девять эпизодов мошенничества (семь по ч. 3 и два по ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанных с махинациями на выборах в августе 2020 года. Бавыкин и Васькова предлагали кандидатам помощь в победе на выборах за вознаграждение от 250 тысяч до 1,2 милииона рублей, получив в общей сложности 6,5 миллиона рублей.
Преступление было раскрыто ФСБ и СК в феврале 2021 года. Бавыкин свою вину не признает. Приговор вынесен 5 декабря.