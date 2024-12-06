В Воронеже экс-вице-мэра приговорили к 10 годам колонии

Оба осуждены за девять эпизодов мошенничества (семь по ч. 3 и два по ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанных с махинациями на выборах в августе 2020 года. Бавыкин и Васькова предлагали кандидатам помощь в победе на выборах за вознаграждение от 250 тысяч до 1,2 милииона рублей, получив в общей сложности 6,5 миллиона рублей.