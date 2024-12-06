Глава «Ленбытхима» похитил более 50 миллионов на контрактах с Минобороны

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова, которого ранее отправили под домашний арест, арестовали по делу о хищении более 50 миллионов рублей на контрактах для Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
В сентябре сообщалось, что глава «Ленбытхима» Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенными на сумму более 115 миллионов рублей с АО «Военторг». По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей. Позднее на его имущество стоимостью 40 миллионов рублей был наложен арест.
«Расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО “Ленбытхим” Дениса Михайлова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)… По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Михайлову меру пресечения в виде заключения под стражу». — говорится в сообщении.
По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 50 миллионов рублей.