Дело о столкновении двух теплоходов в акватории ВДСК отправили в прокуратуру

— Следствием установлено, что утром 12 июля 2024 года второй помощник капитана теплохода, находясь в Светлоярском районе Волгоградской области, нарушил правила безопасности и эксплуатации водного транспорта, в результате чего произошло столкновение с другим теплоходом, движущимся навстречу, — сообщили в следственном управлении. — Следователем собрана достаточная доказательная база, уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено прокурору.