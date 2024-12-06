Любитель зимней рыбалки погиб на реке в Челябинской области

Напомним, это не единственный случай гибели рыбака в этом сезоне. Тело ещё одного любителя подлёдного лова обнаружили в ноябре на берегу озера Аргази. Местный житель заметил машину, оставленную больше чем на сутки. Осмотрев окрестности, спасатели нашли вмёрзшие в лёд снасти и личные вещи.