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Любитель зимней рыбалки погиб на реке в Челябинской области

Тонкий лёд унёс жизнь рыбака в Нязепетровском районе. Трагедия произошла на реке Уфа. Мужчина провалился в полынью, на помощь ему пришли спасатели, но было уже слишком поздно. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Мужчина отправился на рыбалку и на реку Уфа. Но ледяная корка оказалась ещё слишком тонкой. В 600 метрах от берега рыбак провалился в полынью.

Спасатели достали пострадавшего из воды и передали медикам. Но реанимационные действия успехом не увенчались. Мужчина скончался.

— Реки — очень коварные водоемы. Из-за сильного течения прочность льда здесь неравномерная, а значит любой шаг в погоне за уловом может стать последним, — предупредили жителей Челябинской области в региональном ГУ МЧС.

Напомним, это не единственный случай гибели рыбака в этом сезоне. Тело ещё одного любителя подлёдного лова обнаружили в ноябре на берегу озера Аргази. Местный житель заметил машину, оставленную больше чем на сутки. Осмотрев окрестности, спасатели нашли вмёрзшие в лёд снасти и личные вещи.

несчастный случай