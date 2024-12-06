На организаторов игры «Мафия» в Уфе, после которой 12-летний мальчик сломал позвоночник, завели «уголовку»

В Уфе завели уголовное дело из-за сломавшего позвоночник после игры в «Мафию» мальчика. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
По данным ведомства, 12-летний школьник пошел на игру вместе со своим другом. Когда специальное устройство сработало, школьник упал на спину и почувствовал сильную боль. Осмотр врача показал, что у подростка поврежден позвоночник.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи в настоящее время занимаются сбором доказательственной базы, правоохранители намерены дать правовую оценку действиям работников и владельцев развлекательного заведения.
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