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В Минске грузовик во дворе сбил женщину

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на дворовой территории грузовой автомобиль сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 11.05 40-летний водитель грузового автомобиля МАЗ, двигаясь во дворе дома № 3 по улице Пташука, совершил наезд на 59-летнюю женщину. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД — залог безопасности.