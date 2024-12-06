В Минске грузовик во дворе сбил женщину

По предварительной информации, сегодня около 11.05 40-летний водитель грузового автомобиля МАЗ, двигаясь во дворе дома № 3 по улице Пташука, совершил наезд на 59-летнюю женщину. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.



Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.



Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД — залог безопасности.