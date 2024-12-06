В Ростове вступил в силу приговор мужчине, стрелявшему в полицейских

В Ростове-на-Дону вступил в силу приговор в отношении мужчины, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции под Новошахтинском в декабре 2022 года. Об этом журналисту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.