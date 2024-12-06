В Ростове вступил в силу приговор мужчине, стрелявшему в полицейских

В Ростове-на-Дону вступил в силу приговор в отношении мужчины, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции под Новошахтинском в декабре 2022 года. Об этом журналисту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Приговор Ростовского областного суда от 28 октября 2024 года обжалован не был и вступил в законную силу в ноябре, — уточнили в судебной инстанции.
Известно, что задержанного признали виновным по двум статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия» (ч.1 ст. 222 УК РФ).
В рамках указанных статей по совокупности преступлений мужчине было назначено 8 лет колонии общего режима и штраф в 60 тысяч рублей.
Напомним, 6 декабря 2022 года прохожий открыл стрельбу по полицейским, серьезно ранил одного из них и скрылся. Пострадавшего правоохранителя спасли врачи. Подозреваемого же нашли на следующий день.