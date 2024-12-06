Суд в Ростове рассмотрит жалобы на приговор экс-главе Кагальницкого района

В октябре Вадим Сидоров был приговорен к семи годам шести месяцам колонии строгого режима за коррупционные преступления. По версии следствия, он покровительствовал двум местным предпринимателям, один из которых за это оплатил сантехнику для дома чиновника на 177 тыс. руб., а второй дал ему 130 тыс. руб., что было расценено правоохранителями как получение взяток.