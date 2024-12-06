В Петербурге сотрудника МЧС подозревают в получении взятки

По информации ГСУ СК РФ по городу, фигурант при проведении проверки по факту пожара на морском судне выявил нарушения требований безопасности. А 4 декабря на рабочем месте он получил от гендиректора организации, которая занимается обслуживанием и ремонтом судов, взятку в размере 100 тыс. рублей за непривлечение последнего и его сотрудников к административной ответственности за выявленные нарушения.