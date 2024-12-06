Из уфимского развлекательного комплекса эвакуировали десятки людей

Сегодня, 6 декабря, в Уфе из торгово-развлекательного комплекса «Галерея ART» эвакуировали десятки людей. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.
Оказалось, что в ТРК произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Из-за инцидента из здания эвакуировали 70 человек. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, сегодня в столице республики прошла эвакуация учебного учреждения. Инцидент произошел в расположенном на улице Худайбердина лицее № 21. Эвакуировали более 300 детей.
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