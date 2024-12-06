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В Уфе фельдшер осталась без жилья и денег из-за мошенников

Одинокая 60-летняя фельдшер-лаборант клинической больницы г. Уфы осталась без жилья и денег. На протяжении 10 месяцев она переводила деньги частями на счета злоумышленников, в итоге лишилась более 3 миллионов рублей.

Как выяснили полицейские, сначала она думала, что пополняет свой брокерский счёт, потом якобы для возврата замороженных средств и разблокировки счёта, а затем для резервации банковской карты, которая якобы не соответствует стандартам международных договоров.

Только после очередного требования оплаты услуг инкассаторов, которые якобы должны были привезти ей наличные, женщина осознала, что стала жертвой обмана.

«Не переводите деньги незнакомым лицам, кем бы они не представлялись!» — напомнили в МВД республики.