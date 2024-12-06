В Уфе фельдшер осталась без жилья и денег из-за мошенников

Как выяснили полицейские, сначала она думала, что пополняет свой брокерский счёт, потом якобы для возврата замороженных средств и разблокировки счёта, а затем для резервации банковской карты, которая якобы не соответствует стандартам международных договоров.



Только после очередного требования оплаты услуг инкассаторов, которые якобы должны были привезти ей наличные, женщина осознала, что стала жертвой обмана.