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В Нижнем Новгороде школьник, предположительно, избил учителя истории

Школьник, предположительно, избил учителя истории на уроке в Нижнем Новгороде.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Школьник, предположительно, избил учителя истории во время урока в Нижнем Новгороде, педагог получил сотрясение мозга, сообщает региональная трудовая инспекция.

«По предварительной информации, 5 декабря около 10.20 во время урока ученик избил учителя истории школы № 144 в Автозаводском районе. Пострадавший работник самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ссадины лица», — говорится в сообщении.

Гострудинспекцией в Нижегородской области уточняются все обстоятельства, ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных педагогом повреждений здоровья.

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