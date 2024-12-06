В Нижнем Новгороде школьник, предположительно, избил учителя истории

«По предварительной информации, 5 декабря около 10.20 во время урока ученик избил учителя истории школы № 144 в Автозаводском районе. Пострадавший работник самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ссадины лица», — говорится в сообщении.