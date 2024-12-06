Прогнозов не делаем, но надеемся на лучшее: В Усть-Каменогорске несколько недель разыскивают двух девушек

«Кстати, я заметила, что если мы опубликовали ориентировку на странице в Instagram*, где у нас семь тысяч “живых”, то есть реальных, подписчиков, и никто не написал, что видел разыскиваемого человека, то, скорее всего, его уже нет в живых. Но тоже — не факт. Года четыре назад была ориентировка о том, что пропал мужчина. Ничего о нём не было известно всё это время. Через три года обновили ориентировку и, представляете, нашли его! Причём у нас, в районе аэропорта, хотя сам он из Шымкента. Оказалось, уехал в Россию, оттуда его депортировали, причем — в Усть-Каменогорск. Наверное, потому что российская граница близко», — делится Оксана.