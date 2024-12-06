Олбани
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загадочная смерть в лесопарке: В Кишиневе прохожий обнаружил труп мужчины

Инцидент произошёл утром, 6 декабря, на улице Алеку Руссо.

Источник: ultimaora

Тело мужчины было найдено в одном из парков Кишинева, на пересечении улиц Алеку Руссо и Михаила Садовяну. Полиция была уведомлена о случившемся в пятницу, 6 декабря, утром около 09:30, передает IPN.

Руководитель пресс-службы столичного управления полиции Наталья Стати уточнила для источника, что оперативная группа и судебно-медицинский эксперт сразу прибыли в лесопарковую зону.

По предварительным данным, найденный мужчина, на вид 40−50 лет, мог быть бездомным. В настоящее время предпринимаются меры по установлению личности погибшего, добавила Стати.

Судебно-медицинский эксперт, осмотревший тело, не выявил признаков насильственной смерти. Правоохранительные органы начали расследование.

несчастный случай