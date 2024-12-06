Загадочная смерть в лесопарке: В Кишиневе прохожий обнаружил труп мужчины

Тело мужчины было найдено в одном из парков Кишинева, на пересечении улиц Алеку Руссо и Михаила Садовяну. Полиция была уведомлена о случившемся в пятницу, 6 декабря, утром около 09:30, передает IPN.
Руководитель пресс-службы столичного управления полиции Наталья Стати уточнила для источника, что оперативная группа и судебно-медицинский эксперт сразу прибыли в лесопарковую зону.
По предварительным данным, найденный мужчина, на вид 40−50 лет, мог быть бездомным. В настоящее время предпринимаются меры по установлению личности погибшего, добавила Стати.
Судебно-медицинский эксперт, осмотревший тело, не выявил признаков насильственной смерти. Правоохранительные органы начали расследование.