Пожары в «Семей Орманы»: начальника IT-отдела осудили за халатность

Апелляция подал начальник отдела информационных технологий и связи ГЛПР «Семей Орманы», осужденный за халатность. Согласно материалам суда, К., работая в должности начальника отдела информационных технологий и связи ГЛПР «Семей Орманы», в течение двух лет фактически не осуществлял надлежащую работу по контролю за техническим и программным состоянием оборудования системы АИС «Грозопеленгатор», а также за деятельностью обслуживающих эту систему, что выразилось в неисправности автоматизированной системы.
Согласно заключению специалистов, АИС «Грозопеленгатор» не функционировала должным образом с 2020 года, из-за чего у операторов-наблюдателей не было возможности вести мониторинг грозовой активности в режиме реального времени.
«По заключению судебной экономической экспертизы, среди основных факторов и обстоятельств, повлиявших на своевременное и эффективное тушение пожара, явилась неисправность системы АИС “Грозопеленгатор”, — говорится в сообщении.
В итоге резервату был причинен ущерб на сумму 26 млн тенге.
Ранее суд признал К. виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года. Апелляционная коллегия оставила приговор без изменений.