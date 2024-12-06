Пожары в «Семей Орманы»: начальника IT-отдела осудили за халатность

Апелляция подал начальник отдела информационных технологий и связи ГЛПР «Семей Орманы», осужденный за халатность. Согласно материалам суда, К., работая в должности начальника отдела информационных технологий и связи ГЛПР «Семей Орманы», в течение двух лет фактически не осуществлял надлежащую работу по контролю за техническим и программным состоянием оборудования системы АИС «Грозопеленгатор», а также за деятельностью обслуживающих эту систему, что выразилось в неисправности автоматизированной системы.