Житель Подмосковья отравился медью при очистке бассейна

Мужчину доставили в больницу, где тот пришел в себя. Как затем пояснил медикам сам пациент, аппарат немецкого производства работал исправно и активно использовался в летний сезон. Правила эксплуатации, однако, предписывают, что после каждого применения технику следует обеззараживать — этим пунктом мужчина пренебрег, в результате чего отравился накопившимися за несколько месяцев токсинами.