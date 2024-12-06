Житель Подмосковья отравился медью при очистке бассейна

Мужчина отравился медными испарениями во время работы с аппаратом для очистки воды в Подмосковье. Пострадавший пренебрег важным правилом по эксплуатации.
Как стало известно «МК», инцидент произошел днем 5 декабря в частном доме одной из деревень Воскресенского городского округа. Там 65-летний хозяин принялся за уборку бассейна с использованием аппарата для насыщения воды ионами меди и серебра. Вскрыв устройство, мужчина почувствовал резкое недомогание и потерял сознание. Помощь вызвала соседка, которая находилась с пострадавшим на момент инцидента.
Мужчину доставили в больницу, где тот пришел в себя. Как затем пояснил медикам сам пациент, аппарат немецкого производства работал исправно и активно использовался в летний сезон. Правила эксплуатации, однако, предписывают, что после каждого применения технику следует обеззараживать — этим пунктом мужчина пренебрег, в результате чего отравился накопившимися за несколько месяцев токсинами.