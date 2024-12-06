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Что известно о нападении ученика на ровесников в краснодарской школе

Подросток напал на ровесников в школе Краснодара. Пострадали пять человек. Нападавший задержан.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства нападения

Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе № 94-Ф поселка Российский.

Один из учеников в ходе конфликта ранил детей.

Пострадавшие

Пострадали пять подростков в возрасте 13−15 лет, сообщили в оперативных службах региона. У троих из них ножевые ранения.

Два человека находятся в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие травмы. Один — легкий — отказался от госпитализации, его забрали родители.

Угрозы для жизни детей нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Задержание

Напавшего задержали на месте происшествия.

В учебное учреждение направлена следственно-оперативная группа, прокуратура проводит проверку.

образование