Что известно о нападении ученика на ровесников в краснодарской школе

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства нападения
Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе № 94-Ф поселка Российский.
Один из учеников в ходе конфликта ранил детей.
Пострадавшие
Пострадали пять подростков в возрасте 13−15 лет, сообщили в оперативных службах региона. У троих из них ножевые ранения.
Два человека находятся в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие травмы. Один — легкий — отказался от госпитализации, его забрали родители.
Угрозы для жизни детей нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Задержание
Напавшего задержали на месте происшествия.
В учебное учреждение направлена следственно-оперативная группа, прокуратура проводит проверку.