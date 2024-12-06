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В Ростовской области в ДТП пострадал водитель отечественного авто

На трассе под Ростовом в аварии пострадал водитель «Газ 27471».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП пострадал водитель отечественного авто. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. Авария произошла 5 декабря около 6:40 часов утра.

По предварительной информации ведомства, 37-летний водитель «Газ 27471» не справился с управлением и допустил съезд в правый резерв дороги. Затем автомобиль перевернулся.

— В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.