В Ростовской области в ДТП пострадал водитель отечественного авто. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. Авария произошла 5 декабря около 6:40 часов утра.
По предварительной информации ведомства, 37-летний водитель «Газ 27471» не справился с управлением и допустил съезд в правый резерв дороги. Затем автомобиль перевернулся.
— В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.