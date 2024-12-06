Напавшего на учеников в краснодарской школе задержали

В результате поножовщины, по данным оперштаба, пострадали пять подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Из них двое получили ножевые ранения и были доставлены в больницы. Еще один — 14 летний подросток — был доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением головного мозга. Два ученика получили легкие травмы и от госпитализации отказались.
«Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет», — заявил после инцидента губернатор региона Вениамин Кондратьев.
О нападении одного из учеников краснодарской школы на сверстников стало известно этим вечером. По предварительным данным, поножовщина началась после ссоры двух учеников. Опрошенные Baza ученики рассказали, что один из парней громко слушал музыку через колонку, что не понравилось второму ребенку.
Мать одной из учениц школы рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что нападавший — 14-летний одноклассник ее дочери. «Дочь говорит, что их закрыли в классе и они теперь пишут контрольную. Хотели поехать ее забрать — она говорит, что класс закрыт. Мальчик, который напал, с ее класса, 8-го “З”. Знаю, что ребята, которые пострадали не из нашего класса», — пояснила женщина.