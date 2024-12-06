Напавшего на учеников в краснодарской школе задержали

Мать одной из учениц школы рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что нападавший — 14-летний одноклассник ее дочери. «Дочь говорит, что их закрыли в классе и они теперь пишут контрольную. Хотели поехать ее забрать — она говорит, что класс закрыт. Мальчик, который напал, с ее класса, 8-го “З”. Знаю, что ребята, которые пострадали не из нашего класса», — пояснила женщина.