Террористическая угроза не ограничится Сирией, заявил глава МИД Ирана

«Террористическая угроза не ограничится Сирией. Это угроза и для ее соседей, и для всего региона Ближнего востока в целом. Она распространится на соседние страны, такие как Ирак, Иордания и Турция, если ее не уничтожить в зародыше. Терроризм не знает границ — это надо помнить», — приводит агентство иранское агентство IRNA слова Аракчи.