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Террористическая угроза не ограничится Сирией, заявил глава МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 6 дек — РИА Новости. Террористическая угроза не ограничится Сирией, она распространится на соседние страны — Турцию, Иорданию и Ирак, если не уничтожить боевиков террористических группировок «в зародыше», заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу по итогам переговоров со своим иракским коллегой Фуадомом Хусейном в Багдаде.

Источник: Reuters

В пятницу Аракчи прибыл в Ирак, где провел переговоры с рядом государственных чиновников, в частности с Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и способы предотвращения эскалации конфликте в арабской республике.

«Террористическая угроза не ограничится Сирией. Это угроза и для ее соседей, и для всего региона Ближнего востока в целом. Она распространится на соседние страны, такие как Ирак, Иордания и Турция, если ее не уничтожить в зародыше. Терроризм не знает границ — это надо помнить», — приводит агентство иранское агентство IRNA слова Аракчи.

дипломатия
переговоры