МО РФ сообщило об уничтожении за сутки до 200 боевиков в Сирии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России и военно-воздушные силы (ВВС) Сирии в ходе отражения атаки джихадистов уничтожили за сутки до 200 боевиков в трех провинциях Сирии. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.