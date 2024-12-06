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МО РФ сообщило об уничтожении за сутки до 200 боевиков в Сирии

Также уничтожены 15 боевых бронированных машин, 2 пункта управления и 7 складов материальных средств, отметил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России и военно-воздушные силы (ВВС) Сирии в ходе отражения атаки джихадистов уничтожили за сутки до 200 боевиков в трех провинциях Сирии. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«ВКС России продолжают оказывать содействие Сирийской Арабской Армии в отражении террористической агрессии. Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и складам боеприпасов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Уничтожены до 200 террористов, 15 боевых бронированных машин, 2 реактивных системы залпового огня, 2 миномета, 43 единицы автомобильной техники, 9 мотоциклов, 15 беспилотников, 2 пункта управления, 7 складов материальных средств», — сказал он.