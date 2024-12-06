В Чехии на заснеженной дороге перевернулся автобус

Травмы легкой и средней тяжести получили 11 человек, в том числе несколько детей в возрасте от четырех лет. В основном речь идет о повреждениях и ссадинах на конечностях и головах, у одного человека предположили сотрясение мозга. Пострадавших доставили в больницы городов Брунтал и Крнов.