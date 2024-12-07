Украинца Воробьева признали террористом за подрыв локомотивов в Мелитополе

Ранее Южный окружной военный суд приговорил украинца Дмитрия Голубева к 18 годам колонии за взрыв в здании МРЭО ГИБДД в Мелитополе и подготовку еще двух терактов. 10 августа украинец установил взрывное устройство на окно возле входа в отделение № 2 МРЭО ГИБДД.