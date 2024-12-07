Мошенники пишут белорусам от имени сотрудников КГБ и выманивают деньги

Представляясь сотрудниками спецслужб, мошенники хотят вызвать доверие и готовность жертвы сотрудничать. Если же они встречают отказ или объект их незаконной деятельности упорствует, то подставной сотрудник КГБ переходит к угрозам и запугиванию, выясняя нужные показания. В результате такого психологического воздействия, мошенники получают доступ к банковским счетам, которые должны «проверить на предмет законности транзакций», а «подозреваемый» остается без денег.