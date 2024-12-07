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Мошенники пишут белорусам от имени сотрудников КГБ и выманивают деньги

Чтобы войти в доверие к будущей жертве и выманить у нее деньги, мошенники пишут в мессенджер, представляясь сотрудниками КГБ Беларуси. Об этом рассказывает News.by.

Источник: БЕЛТА

С фейковых аккаунтов белорусам приходят сообщения от якобы начальника или высокопоставленного знакомого, который предупреждает, что с адресатом свяжется сотрудник КГБ, чтобы пригласить на «беседу».

Представляясь сотрудниками спецслужб, мошенники хотят вызвать доверие и готовность жертвы сотрудничать. Если же они встречают отказ или объект их незаконной деятельности упорствует, то подставной сотрудник КГБ переходит к угрозам и запугиванию, выясняя нужные показания. В результате такого психологического воздействия, мошенники получают доступ к банковским счетам, которые должны «проверить на предмет законности транзакций», а «подозреваемый» остается без денег.

Правоохранители напоминают гражданам: реальные сотрудники КГБ не проводят следственные действия через мессенджеры и социальные сети.