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В Ленобласти автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном перекрестке

В Ломоносовском районе Ленинградской области автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Об этом 6 декабря сообщили в полиции региона.

Источник: Reuters

«На 1-м км автодороги Стрельна — Пески — Яльгелево автомобиль сбил пешеходов. На месте сотрудниками ДПС было установлено, что 69-летний водитель, управляя автомобилем “Лада”, двигаясь в направлении от поселка Новоселье к деревне Пески, совершил наезд на женщину с ребенком, приступивших к переходу на нерегулируемом пешеходном переходе», — говорится в сообщении в Telegram-канале полиции Петербурга.

Уточняется, что пятилетний мальчик получил травму головы и тупую травму живота и находится в тяжелом состоянии, его 56-летняя бабушка — травму головы и перелом колена, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ранее в тот же день стало известно, что два человека погибли и три пострадали в результате ДТП в Тюменской области. По предварительной информации, автомобиль марки Opel выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с легковой машиной Renault и грузовиком Sitrak. В результате аварии 66-летний пассажир Renault погиб на месте происшествия.