В Ленобласти автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном перекрестке

Ранее в тот же день стало известно, что два человека погибли и три пострадали в результате ДТП в Тюменской области. По предварительной информации, автомобиль марки Opel выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с легковой машиной Renault и грузовиком Sitrak. В результате аварии 66-летний пассажир Renault погиб на месте происшествия.