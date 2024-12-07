Донецких чиновников обвинили в мародерстве

Главное следственное управление СКР обвиняет бывшего заместителя председателя правительства—министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака, его помощника Сергея Голощапова, а также руководителя ведомственного ГУП «Торговый дом “Втормет”» Максима Солдатова в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 356.1 УК РФ — мародерство в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий, связанное с обращением в пользу виновного или других лиц чужого имущества в особо крупном размере.
Отметим, что данную статью внесли в Уголовный кодекс осенью 2022 года, когда шла мобилизация.
По данным «Ъ», расследование по материалам УФСБ изначально велось в СУ СКР по ДНР. Сотрудники 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления установили, что гендиректор ГУП «Втормет» и «иные лица», действуя умышленно, организованной группой по предварительному сговору и пользуясь тем, что на территории республики ведутся боевые действия, изъяли имущество завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе на сумму не менее 518 млн руб. Впоследствии оно было реализовано через ГУП как металлолом, а вырученные деньги участники аферы поделили между собой.
«Азовэлектросталь» выпускал железнодорожный транспорт, металлургическое и горнорудное оборудование. После завершения разминирования территории его планируется передать «Ростеху» вместе с другими предприятиями Мариуполя и восстановить их работу.
В результате под следствием оказались Владимир Рущак и Сергей Голощапов, считавшийся его правой рукой.
До начала событий в Донбассе в 2014 году господин Рущак возглавлял Национальное агентство по аккредитации Украины. Затем он перебрался в Россию, возглавив управление Федеральной службы по аккредитации по Центральному федеральному округу. Позже он стал замглавы минпромторга ДНР, а в 2020 году указом президента республики Дениса Пушилина назначен главой ведомства. Через три года Пушилин отправил чиновника, имевшего, по сообщениям местных СМИ, весьма неоднозначную репутацию, в отставку.
Дело расследовалось в ДНР, но, по решению первого заместителя председателя СКР Эдуарда Кабурнеева, было передано в Москву. В ноябре по ходатайствам следователей Басманным райсудом всем трем фигурантам были продлены меры пресечения. Активы экс-чиновников арестованы для погашения ущерба.
Получить комментарии адвокатов подследственных «Ъ» не удалось. Известно, что Рущак, Солдатов и Голощапов обжаловали следственные действия и судебные решения, но ничего не добились. Теперь всем троим грозит лишение свободы на сроки от 8 до 15 лет.