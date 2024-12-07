Донецких чиновников обвинили в мародерстве

По данным «Ъ», расследование по материалам УФСБ изначально велось в СУ СКР по ДНР. Сотрудники 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления установили, что гендиректор ГУП «Втормет» и «иные лица», действуя умышленно, организованной группой по предварительному сговору и пользуясь тем, что на территории республики ведутся боевые действия, изъяли имущество завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе на сумму не менее 518 млн руб. Впоследствии оно было реализовано через ГУП как металлолом, а вырученные деньги участники аферы поделили между собой.