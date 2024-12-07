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Названа возможная причина конфликта между школьниками в Краснодаре

КРАСНОДАР, 7 дек — РИА Новости. Причиной конфликта с поножовщиной в школе Краснодара могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал напавший школьник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: Соцсети

«Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался. У девочки также синяки и ссадины», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее РИА Новости в прокуратуре, в школе в поселке Российский восьмиклассник напал с ножом на других учеников. По данным оперштаба Кубани, в ходе конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы.

Нападавшего задержали на месте.

В ситуации разбираются правоохранительные органы, прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.