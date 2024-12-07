Названа возможная причина конфликта между школьниками в Краснодаре

«Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал ее и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался. У девочки также синяки и ссадины», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее РИА Новости в прокуратуре, в школе в поселке Российский восьмиклассник напал с ножом на других учеников. По данным оперштаба Кубани, в ходе конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы.
Нападавшего задержали на месте.
В ситуации разбираются правоохранительные органы, прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.