Сиделка 100-летнего ветерана ВОВ похитила его медали

После того как родственники ветерана, 100-летнего Владимира Козловского, обнаружили пропажу, они обратились в полицию. В результате расследования стало известно, что сиделка действовала вместе со знакомым — они воспользовались отсутствием внимания хозяина и вскрыли шкаф, где хранилась коллекция монет и награды ветерана. В течение двух недель они похищали ценности и сбывали их перекупщикам, что привело к материальному ущербу в размере 300 тысяч рублей.