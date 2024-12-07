Сиделка 100-летнего ветерана ВОВ похитила его медали

В центре Москвы была задержана 39-летняя сиделка, которая украла коллекционные монеты и медали у ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.
Женщина, имевшая доступ к квартире пенсионера, несколько раз проникавшая в запертую комнату, заметила альбом с монетами и решила их похитить. Как сообщает прокуратура, она тайно выносила альбомы и продавала их, получая деньги на банковскую карту.
После того как родственники ветерана, 100-летнего Владимира Козловского, обнаружили пропажу, они обратились в полицию. В результате расследования стало известно, что сиделка действовала вместе со знакомым — они воспользовались отсутствием внимания хозяина и вскрыли шкаф, где хранилась коллекция монет и награды ветерана. В течение двух недель они похищали ценности и сбывали их перекупщикам, что привело к материальному ущербу в размере 300 тысяч рублей.
Задержанной предъявлено обвинение, и она арестована. Похищенные предметы были найдены в пункте скупки на Никольской улице. Возбуждено уголовное дело о краже, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее российские военные обнаружили документы ветерана Великой Отечественной войны в рюкзаке боевика ВСУ, ликвидированного в Курской области. Предположительно, украинские военные планировали продать документы и медали в Сети, чтобы заработать денег.