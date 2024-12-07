В Могилёве-Подольском в Винницкой области прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Могилёв-Подольский в Винницкой области, информирует украинский телеканал ТСН.
«Могилёв-Подольский… взрывы», — рассказали журналисты.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Винницкой области объявлена воздушная тревога.
Кроме того, сирены звучат в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по складу с беспилотными летательными аппаратами и пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины в Хмельницкой области.