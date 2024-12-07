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В Могилёве-Подольском в Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в городе Могилёв-Подольский в Винницкой области, информирует украинский телеканал ТСН.

«Могилёв-Подольский… взрывы», — рассказали журналисты.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Винницкой области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сирены звучат в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по складу с беспилотными летательными аппаратами и пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины в Хмельницкой области.