В Кот-Д’Ивуаре при столкновении микроавтобусов погибло не менее 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли и 28 получили ранения в результате столкновения двух микроавтобусов в Кот-Д Ивуаре, сообщает портал Abidjan, ссылаясь на заявление местных властей.
ДТП произошло на юго-западе страны на трассе, соединяющей департаменты Далоа и Иссиа. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются, проводится расследование.
Местные службы оказывают помощь пострадавшим и работают над выяснением причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что неизвестный въехал на автомобиле в толпу пешеходов в Челябинске. Машина, наехав на людей, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия.