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В Кот-Д’Ивуаре при столкновении микроавтобусов погибло не менее 26 человек

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 26 человек погибли и 28 получили ранения в результате столкновения двух микроавтобусов в Кот-Д Ивуаре, сообщает портал Abidjan, ссылаясь на заявление местных властей.

ДТП произошло на юго-западе страны на трассе, соединяющей департаменты Далоа и Иссиа. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются, проводится расследование.

Местные службы оказывают помощь пострадавшим и работают над выяснением причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный въехал на автомобиле в толпу пешеходов в Челябинске. Машина, наехав на людей, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия.