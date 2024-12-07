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В ЗКО студенты вымогали деньги у младшекурсников

Молодые люди угрожали физической расправой своим сокурсникам.

Источник: Polisia.kz

В Западно-Казахстанской области задержаны четверо студентов колледжа по подозрению в вымогательстве денежных средств у студентов младших курсов, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, подозреваемые, угрожая физической расправой, требовали деньги у своих сокурсников. В настоящее время начато досудебное расследование, задержанные помещены в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.