В ЗКО студенты вымогали деньги у младшекурсников

По данным полиции, подозреваемые, угрожая физической расправой, требовали деньги у своих сокурсников. В настоящее время начато досудебное расследование, задержанные помещены в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.