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Маньяком-сексоголиком в балаклаве оказался челябинский предприниматель. Видео

Нападавшего на женщин удалось задержать спустя шесть лет.

Источник: Reuters

Задержанным в Магнитогорске мужчиной, который нападал в городе на женщин, грабил и насиловал их, оказался 51-летний бизнесмен Александр Егоров. Мотивы его действий связаны с личными обидами и разводом.

«Мотив был — завладеть деньгами. И из-за развода с женой была ненависть к женскому полу. Поэтому совершал половые действия», — приводит слова подозреваемого telegram-канал Mash.

По сведениям издания, маньяк орудовал в Магнитогорске с 2016 по 2018 год. Он атаковал женщин на лестничных клетках, после чего насиловал, похищая деньги и драгоценности. Чтобы не увидели его лицо, использовал балаклаву. На данный момент известно о семи жертвах. На преступления мужчина пошел из-за злобы на жену, с которой долго конфликтовал и в итоге развелся.

Как ранее сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемого удалось задержать после получения результатов генотипической экспертизы, которую выполнили сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Челябинской области. Он заключен под стражу.