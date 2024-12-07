Маньяком-сексоголиком в балаклаве оказался челябинский предприниматель. Видео

По сведениям издания, маньяк орудовал в Магнитогорске с 2016 по 2018 год. Он атаковал женщин на лестничных клетках, после чего насиловал, похищая деньги и драгоценности. Чтобы не увидели его лицо, использовал балаклаву. На данный момент известно о семи жертвах. На преступления мужчина пошел из-за злобы на жену, с которой долго конфликтовал и в итоге развелся.