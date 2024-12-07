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Полиция Доминиканы изъяла рекордные 9,5 тонн кокаина

Контейнер с кокаином, скрытым в грузах бананов из Гватемалы, был обнаружен в порту Кауседо.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители Доминиканской Республики изъяли крупнейшую в истории региона партию кокаина весом 9,5 тонны, сообщила Национальная дирекция по контролю за оборотом наркотиков.

В своем блоге в соцсети Х* дирекция подчеркнула, что это изъятие стало крупнейшим в стране и в карибском регионе.

Представитель службы Карлос Деверс сообщил местным СМИ, что контейнер с кокаином, скрытым в грузах бананов из Гватемалы, был обнаружен в порту Кауседо. По его словам, пока неустановленные лица пытались перегрузить незаконный груз на судно, направляющееся в Бельгию.

Ранее силовики задержали членов наркокартеля «Кали» из Колумбии с 570 кг кокаина, который они планировали перевезти в Европу. Оптовая стоимость изъятого наркотика на российском «черном рынке» составляет 1,5 млрд рублей.

* Социальная сеть (ранее Twitter) заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры страны.