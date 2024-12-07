Полиция Доминиканы изъяла рекордные 9,5 тонн кокаина

Представитель службы Карлос Деверс сообщил местным СМИ, что контейнер с кокаином, скрытым в грузах бананов из Гватемалы, был обнаружен в порту Кауседо. По его словам, пока неустановленные лица пытались перегрузить незаконный груз на судно, направляющееся в Бельгию.