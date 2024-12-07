Двое маленьких сыновей погибли сразу, мама умерла спустя восемь месяцев: семейная ссора обернулась жуткой трагедией

Страшная трагедия произошла в маленькой деревне в Качугском районе в 2022 году. Тогда погибло три человека, а виной всему стала обычная ссора между супругами. 28-летний мужчина облил горючкой собственную жену и поджег. В это время у нее на руках был пятимесячный малыш, а рядом — двое мальчиков двух и четырех лет. Никто не верил в случившееся, особенно родственники виновного, однако правоохранителям удалось доказать обратное. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Носил мальчишек на руках.
Антон Свиридов*, казалось, был идеальным мужем и отцом. Работал вахтами, уезжал дней на 20, в свободное время следил за хозяйством — держал корову, куриц, свиней. Семья не шиковала, однако в доме всегда была еда, а мальчики — одеты и обуты.
Деревня, в которой жила семья, была совсем небольшой, чуть больше 100 человек. Поэтому все были друг у друга на виду. Соседи и знакомые никогда не считали Антона алкоголиком и дебоширом. Никто и слова плохого про него не говорил.
— Антона я знаю всю жизнь, рос на моих глазах в многодетной семье. Всегда был хозяйственным, работящим, приходил на помощь сельчанам. Пьющий ли он? Ну, выпивал, как без этого. Но чтобы пьяным шлялся по деревне, такого точно не было. Дети у них всегда ухоженные. Он постоянно носил их на плечах по улицам, — рассказывала тогда староста деревни.
С Ларисой*, женой, они были вместе пять лет, познакомились в автобусе. Почти сразу же начали жить вместе, сначала у родителей, а во время второй беременности съехали в отдельный дом. Многодетная мама не работала, занималась воспитанием сыновей.
Угрожал расправой.
Бывало, что Лариса ревновала супруга, из-за этого они ссорились. От Антона сыпались угрозы о расправе. Так за три года в полицию поступило четыре вызова от супруги, однако до заявления дело так и не дошло, обычно расходились мирно.
— На самом деле, он мог ее ударить. Например, за то, что она либо выпивала, либо постоянно сидела в соцсетях и не занималась детьми. Но это были не избиения. Однажды он кинул в нее перчатки, и она вызвала участкового, — рассказывала сестра-двойняшка Антона.
Подобная ссора произошла и 5 февраля 2022 года.
— К ним домой пришли друзья, Антон был на улице, колол дрова, а после пошел за стол. Они выпивали, в какой-то момент Лариса начала высказывать претензии, — рассказывала сестра виновного.
Не заслуживал снисхождения.
Гости почти сразу же поспешили удалиться, даже не догадываясь о том, что эти посиделки станут последними… В 22:36 соседка позвонила родителям Антона и сообщила, что в доме пожар. Затем бросилась на помощь. Придя, увидела страшную картину — Антон выносит на руках пятимесячного сына, а после возвращается в дом за остальными.
Страшная трагедия произошло в феврале 2022. Прокуратура Иркутской области.
Только вот поступок это был далеко не геройский. Выяснилось, что именно он и поджег всю семью. Старшие сыновья погибли сразу же, младший получил ожоги, но, к счастью, его жизни ничего не угрожало. Ларису сначала доставили бортом санавиации в Иркутск, врачи боролись за ее жизнь долгие восемь месяцев, однако спасти ее не удалось.
Похороны ребятишек прошли 9 февраля 2022, пятимесячный малыш, выздоровев, отправился жить к бабушке. В это время Антона поместили под стражу, началось разбирательство. Его родственники до последнего не верили, что это его рук дело.
— Да, с женой были не лучшие отношения, но детей он любил больше всего, — утверждала тогда его сестра.
Антон не хотел признавать свою вину, обвинял во всем жену. Только спустя время сознался и… расплакался. Этим чудовищный поступок было не искупить. Суд был тверд в своей позиции: его признали виновным и не заслуживающим снисхождения.
— С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, — сообщили в прокуратуре Иркутской области в июле 2024 года.
*имена изменены.