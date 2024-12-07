Двое маленьких сыновей погибли сразу, мама умерла спустя восемь месяцев: семейная ссора обернулась жуткой трагедией

Страшная трагедия произошла в маленькой деревне в Качугском районе в 2022 году. Тогда погибло три человека, а виной всему стала обычная ссора между супругами. 28-летний мужчина облил горючкой собственную жену и поджег. В это время у нее на руках был пятимесячный малыш, а рядом — двое мальчиков двух и четырех лет. Никто не верил в случившееся, особенно родственники виновного, однако правоохранителям удалось доказать обратное. Подробности — в материале КП-Иркутск.