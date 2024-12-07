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В Приморье под суд пойдут мошенники, обналичивавшие материнский капитал

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей Приморья по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и покушение на мошенничество». Об этом «РГ» сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

Источник: AP 2024

Следствием установлено, что обвиняемые вместе с тремя подельниками в 2019—2022 годах через соцсети находили владельцев сертификатов на материнский капитал, а затем предлагали гражданам получить часть средств наличными. Действуя от имени приморских владельцев сертификатов злоумышленники через кредитные кооперативы в европейской части России заключали фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья на суммы, равные размеру маткапитала.

С помощью 44 комплектов подложных документов было похищено 17,9 млн рублей бюджетных средств. На имущество обвиняемых стоимостью более 4 млн рублей наложен арест.

Уголовные дела будут направлены в Первомайский районный суд Владивостока и Находкинский городской суд.