В Приморье под суд пойдут мошенники, обналичивавшие материнский капитал

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей Приморья по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и покушение на мошенничество». Об этом «РГ» сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.