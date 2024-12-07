CNN: в США отпустили россиянку, проникшую в самолёт без билета

Гражданка РФ Светлана Дали, которая незаконно оказалась на борту самолёта, отпущена из зала суда в Соединённых Штатах, сообщает телеканал CNN.
При этом суд запретил россиянке путешествовать и «посещать аэропорты».
«Судья Джозеф Марутолло постановил, что Дали не может посещать аэропорты, должна подтверждать мониторинг по GPS, сдать любые проездные документы и не может покидать территорию, где она находится или где ей предъявлены обвинения», — говорится в публикации.
Судебное заседание состоялось в Нью-Йорке. Судья отпустил Дали из зала суда. При этом она должна «соблюдать комендантский час, проходить обследование и все рекомендуемые курсы психического лечения». Рассмотрение дела будет продолжено.
Ранее сообщалось, что россиянка смогла вылететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета. Позже её вернули в США.
Дали предъявлено обвинение в незаконном преднамеренном проникновении на борт воздушного судна. 57-летней россиянке грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным журналистов, у Дали нет родственников в Соединённых Штатах.