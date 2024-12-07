Олбани
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб, два пострадали в ДТП с участием минивэна под Омском

Находившийся за рулем «Лады» пенсионер погиб на месте до приезда скорой.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 6 декабря, водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП с участием минивэна в Черлакском районе. Авария произошла около 17:35 на 88-м км трассы Омск — Черлак. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По предварительной версии, 73-летний водитель ВАЗ-2111 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Мультивен», за рулем которого находился 66-летний мужчина.

Водитель отечественной легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. Травмы различной степени тяжести получили пассажирки ВАЗа и «Фольксвагена» — 73-летняя и 59-летняя женщины соответственно. Их доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Ранее стало известно, что два человека погибли, еще три пострадали в ДТП на Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области, граничащим с Омской областью.